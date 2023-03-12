Кировчане стали обладателями Кубка России по ледолазанию

Соревнования прошли 12 марта в Кирове. Фото: kirovreg.ru

Как сообщили в региональном министерстве спорта и туризма, 12 марта в Кирове завершился финальный этап Кубка России по альпинизму в дисциплине «ледолазание». В соревнованиях приняли участие более 70 спортсменов из 15 регионов страны. Они состязались в лазании на трудность и на скорость.

В первой дисциплине все три призовых места заняли кировские девушки: Мария Толоконина получила золото, Ирина Дубовцева - серебро, Полина Братухина - бронзу. В состязаниях на скорость среди женщин первое и третье места также заняли наши землячки - Екатерина Тимохина и Алена Власова. Среди мужчин золото и бронза также достались кировчанам - Никите Глазырину и Павлу Шубину.

По итогам соревнований кировчане Мария Толоконина и Никита Глазырин стали обладателями Кубка России

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