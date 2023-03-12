В Даровском районе мужчину отправили на принудительные работы за смертельный пожар

В пожаре погибли два человека. Фото: прокуратура Кировской области

В Даровском районе мужчину осудили за смертельный пожар. Об этом сообщает областная прокуратура.

Трагедия произошла в ночь с 28 на 29 сентября 2022 года. 45-летний житель района находился в гостях у своей знакомой в доме на Кооперативной. Будучи пьяным, он решил покурить. Из-за его неосторожности вспыхнул пожар, в котором погибли два человека - собственник жилья и еще один гость.

Суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы, а после заменил их на принудительные работы на тот же срок. Часть заработка осужденного будет уходить в доход государства.

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