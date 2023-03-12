В Кировской области продолжают работу мобильные бригады микрореабилитационного центра

С детьми занимаются логопеды, психологи и иные специалисты. Фото: kirovreg.ru

Мобильные бригады выезжают в районы Кировской области. В их составе - учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, воспитатель, специалист по социальной работе, врач-педиатр, медсестра по массажу и инструктор по лечебной физкультуре. Недавно они посетили Орловский отдел социального обслуживания населения в Котельничском районе. Занятия для детей и родителей проходили на протяжении недели.

- Совместная работа позволяет обеспечить квалифицированным обслуживанием семьи, воспитывающие детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья из отдаленных районов Кировской области, которые в силу определенных обстоятельств не могут получать необходимую помощь в реабилитационных центрах, - отметили в пресс-службе правительства области.

Микрореабилитационные центры в 2023 году провели занятия уже с 31 ребенком. На дому организована работа с 26 детьми. Выездную помощь получили пять ребят.

По вопросам работы МРЦ можно обращаться по телефону:

- Областной реабилитационный центр: 8(8332) 22-37-62

- Кирово-Чепецкий реабилитационный центр: 8(83361) 2-69-11.

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