13 марта в Кирове пройдут плановые отключения воды и электричества

В большинстве своем ресурс будет отсутствовать на протяжении всего дня. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В понедельник, 13 марта, кировчан ожидают плановые отключения воды и электричества. Об этом сообщают АО «Горэлектросеть» и МУП «Водоканал».

Без света останутся жители следующих домов, улиц и населенных пунктов:

- 09.00-13.00: проезд Набережная Курьи, 4;

- 13.00-17.00: слобода Новое Сергеево, Ольховый проезд, улица Заповедная.

Параметры подачи воды ограничат по следующим адресам:

Первомайский район, слобода Талица, с 09.00 до 16.00

- слобода Талица, 30, 32, 32/1, 32/3, 32/5, 32К, 32КУ, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 38Б, 39, 39А, 39Б 39В, 39Г, 39Д, 39К, 39М, 39И, 39Е, 39Ж, 39/З, 40, 40А, 41, 41А, 41Б, 42, 42А, 42Б, 42В, 42Г, 43, 44, 45;

- улица Лесной Кардон, 1, 2, 3, 4;

- улица Янтарная Слобода, 1, 1А, 14В.

Октябрьский район, село Бахта, с 09.00 до 17.00

- улица Набережная, 9, 14, 14А, 16.

Место подвоза воды можно узнать по этой ссылке.

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