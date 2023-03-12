С 1 марта Кировской области действуют новые правила на охоту

Изменились правила добычи птиц и пушных животных. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кировчан предупреждают об изменениях в правилах охоты. Региональное правительство просит учесть, что с 1 марта действуют новые условия:

- Отстрел селезней и уток, с использованием одной подсадной, можно вести с участием не более двух человек;

- На весенней охоте добор раненой птицы можно вести на расстоянии не более 300 метров от укрытия. При добыче селезней и уток и не более 500 метров от укрытия, как на гусей и казарок;

- Субъекты РФ могут вводить запрет на охоту при ограничении пребывания людей в лесах для пожарной безопасности;

- Любой отстрел на волка, лисицы и енотовидной собаки может вестись при наличии разрешения на добычу пушных животных.

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