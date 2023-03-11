Для кировских военнослужащих и их семей предусмотрены дополнительные выплаты

1 миллион рублей заплатят за захват танка или пусковой установки Фото: Александр КОЦ

Для военнослужащих, находящихся в зоне проведения СВО, предусмотрены дополнительные выплаты. Портал «Объясняем. Кировская область» рассказал о суммах денежного довольствия для участников боевых действий и их семей:

- от 773 до 1 390 рублей в сутки (двойной оклад согласно воинской должности);

- 18 тысяч рублей - за каждые сутки активных наступательных действий;

- 3 миллиона рублей - единовременная выплата при ранении;

- 3 131 729 рублей - единовременное пособие при увольнении в связи с признанием негодным к военной службе вследствие военной травмы;

- 313 172 рублей - единовременная страховая выплата при тяжелом увечье (ранении, травме, контузии);

- от 3 313 729 до 5 000 000 рублей - единовременная выплата членам семьи в случае гибели военнослужащего (в зависимости от статьи Федерального закона №52).

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