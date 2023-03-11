Больше всего голосов на двух платформах набрала Елена Грухина, КОГБУЗ «Кировская клиническая офтальмологическая больница». Фото предоставлено организаторами мероприятия

В субботу, 11 марта, завершилось голосование за участниц конкурса «Мисс здравоохранения - 2023». Поддержать девушек можно было на двух площадках: на сайте «КП-Киров» и в нашей группе Вконтакте.

Суммарно за девушек, работающих в системе здравоохранения города, проголосовали более 102 тысяч раз. Мы благодарим читателей за активность, и с радостью объявляем победительницу голосования.

Больше всего голосов на двух платформах набрала Елена Грухина, КОГБУЗ «Кировская клиническая офтальмологическая больница». За участницу проголосовали 13 249 раз ( на сайте - 12789, в группе - 460).

Девушка получит дополнительный балл при подсчете голосов в финале мероприятия 12 марта на сцене Дворца культуры железнодорожников. Кроме того, мы вручим победительнице подарки от редакции и партнеров конкурса.

Партнеры конкурса «Мисс здравоохранения - 2023»

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