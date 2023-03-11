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НовостиОбщество11 марта 2023 14:38

Завершилось голосование за участниц конкурса «Мисс здравоохранения - 2023»

Победительница получит дополнительный балл при подсчете голосов в финале мероприятия
Мария ПЕТРОВА
Больше всего голосов на двух платформах набрала Елена Грухина, КОГБУЗ «Кировская клиническая офтальмологическая больница». Фото предоставлено организаторами мероприятия

Больше всего голосов на двух платформах набрала Елена Грухина, КОГБУЗ «Кировская клиническая офтальмологическая больница». Фото предоставлено организаторами мероприятия

В субботу, 11 марта, завершилось голосование за участниц конкурса «Мисс здравоохранения - 2023». Поддержать девушек можно было на двух площадках: на сайте «КП-Киров» и в нашей группе Вконтакте.

Суммарно за девушек, работающих в системе здравоохранения города, проголосовали более 102 тысяч раз. Мы благодарим читателей за активность, и с радостью объявляем победительницу голосования.

Больше всего голосов на двух платформах набрала Елена Грухина, КОГБУЗ «Кировская клиническая офтальмологическая больница». За участницу проголосовали 13 249 раз ( на сайте - 12789, в группе - 460).

Девушка получит дополнительный балл при подсчете голосов в финале мероприятия 12 марта на сцене Дворца культуры железнодорожников. Кроме того, мы вручим победительнице подарки от редакции и партнеров конкурса.

Партнеры конкурса «Мисс здравоохранения - 2023»

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