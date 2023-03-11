11 марта в Кирове запустят праздничный салют

Целый день в торговом центре будут проходить различные мероприятия. ФОТО: https://t.me/kirov_bezcenz
В Кирове запустят праздничный салют. Этой новостью поделились в телеграмм-канале «Киров без цензуры».
ТРЦ «Макси» на улице Луганской отмечает свой второй День рождения. Руководство торгового центра запустит салют с парковки. В 19.00 кировчане смогут наблюдать пиротехническое шоу в небе.
Кроме того, весь день в самом магазине проходят различные шоу с участием аниматоров, мастер-классы и многое другое.
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