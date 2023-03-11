Кировская область занимает лидирующую позицию в России по росту цен на бензин

Цены на бензин выросли в 13 регионах страны. Фото: Олег УКЛАДОВ

Кировская область стала лидером в стране по росту цен на бензин. Такою информацию опубликовал Росстат.

Согласно статистике, за первую неделю марта в нашем регионе бензин подорожал сильнее чем в других. В 13 областях России с 28 февраля по 6 марта поднялась стоимость, в нашем регионе рост составляет 0,8%. По опубликованным данным средняя стоимость топлива теперь составляет:

- АИ-92 – 47,14 рублей;

- АИ-95 – 51,38 рублей;

- АИ-98 – 61,59 рублей;

- ДТ – 58,40 рублей.

При этом снижению цен могут порадоваться в восьми регионах, лидером среди которых оказалась Магаданская область. Там стоимость упала на те же самые 0,8%.

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