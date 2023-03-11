Средняя зарплата кировчан в 2022 году превысила 40 тысяч рублей

Меньше всего получают сотрудники гостиниц и предприятий общепита. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В январе-декабре 2022 года зарплата кировчан в номинальном значении превысила 40 тысяч рублей. Такими данными поделились в Кировстате.

По результатам исследований, в минувшем году среднемесячная начисленная зарплата работников предприятий Кировской области с учетом субъектов малого бизнеса составила 40,5 тысячи рублей. С учетом вычета подоходного налога (13%), начисленная номинальная зарплата составила 35,2 тысячи рублей.

В сравнении с 2021 годом уровень среднемесячной начисленной зарплаты в нашем регионе вырос на 12%. Однако, с учетом инфляции доход кировчан сократился на 2,3%.

Самый большой рост зарплаты отмечен в таких сферах, как сельское хозяйство, транспортировка и хранение, обрабатывающая промышленность, добыча полезных ископаемых.

Самые высокие зарплаты по региону зафиксированы у работников финансовой и страховой деятельности (на 49% выше средней). Самые низкие, уже традиционно, в гостиничном бизнесе и общепите.