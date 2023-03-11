В Кирово-Чепецке ищут нового директора «Музейно-архивного центра»

Заседание конкурсной комиссии пройдет 21 апреля. ФОТО: администрация Кирово-Чепецка

Власти Кирово-Чепецка ищут человека, который займет пост руководителя муниципального казенного учреждения культуры «Музейно-архивный центр». Об этом сообщили в городской мэрии.

Соискателям предлагают узнать подробности вакансии. Сделать это можно:

- по телефону 8 (83361) 4-50-50 (доб. 1030, 1031);

- через электронную почту kadr@adm.k4gorod.ru;

- на сайте муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской

области;

- непосредственно в администрации Кирово-Чепецка по адресу ул. Первомайская, д. 6, кабинет 205.

Заседание конкурсной комиссии назначено на 09.00 21 апреля. Со списком необходимых требований и документов можно ознакомиться здесь.