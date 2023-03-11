Из-за непогоды в Кировской области ограничили движение грузового транспорта

Ограничение будет действовать до 15.00 11 марта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На дорогах Кировской области ввели ограничение на движение грузового транспорта. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Причина таких мер: ухудшение погодных условий. Из-за продолжительных снегопадов, которые накануне прошли в нашем регионе, движение автомобилей, особенно фур, стало затруднительным.

В введенном ограничении речь идет обо всех федеральных трассах, проходящих через Кировскую область, а также о дорогах регионального и местного значения. Там не проедут большегрузы с максимальным весом свыше 3,5 тонн.

Ограничение будет действовать до 15.00 11 марта. Автомобилистов просят быть предельно внимательными и осторожными при передвижении по магистралям.

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