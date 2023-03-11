Кировчан, ранее не привитых от кори, подвергнут вакцинации

Вакцинацию проведут с 3 апреля по 31 декабря 2023 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Всем непривитым от кори кировчанам придется сделать уколы. Такое указание дала глава Роспотребнадзора.

Анна Попова поручила провести вакцинацию с 3 апреля по 31 декабря 2023 года. Такие меры приняты в связи со вспышкой вируса во многих регионах России. Пройти «подчищающую иммунизацию» придется всему населению, даже вновь прибывшим мигрантам.

Отметим, что «подчищающая иммунизация» - это вакцинация непривитых и не болевших ранее. Ее проводят для того, чтобы укрепить коллективный иммунитет и сдержать распространение инфекции.

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