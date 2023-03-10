Госжилинспекция продолжает проверять УК на содержание многоквартирных домов

С конца февраля сотрудники ГЖИ уже проверили 1200 многоквартирных домов. Фото: Василий Вахрин

Инспекторы Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) продолжают проверять содержание придомовых территорий и крыш. О рейдах рассказали в правительстве Кировской области.

С конца февраля сотрудники ГЖИ уже проверили 1200 многоквартирных домов, только за пятницу, 10 марта, рейды прошли в 50 домах. Многие нарушения видно невооруженным глазом. Так, например, на улице Пятницкой, 115 с крыши свисает снег и сосульки прямо над тротуаром.

- Управляющим компаниям, которые не выполняют свои обязанности по зимнему содержанию домов, грозит штраф до 300 тысяч рублей, а в случае грубых нарушений УК лишится лицензии, - говорит заместитель руководителя Госжилинспекции Евгений Нестеров.

Кировчанам напоминают, что если их не устраивает работа УК, то они на общедомовом собрании могут расторгнуть с ней контракт.

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