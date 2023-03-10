Новым прокурором Нагорского района стал Николай Дубровин

С 2000 года проходил службу в рядах Вооруженных Сил России. ФОТО: https://vk.com/prokuratura_kirov43

В Нагорском районе Кировской области назначили нового прокурора. Этой новостью поделились в пресс-службе ведомства.

Николай Николаевич Дубровин в 2014 году окончил Московский государственный юридический университет имени Кутафина. С 2000 года проходил службу в рядах Вооруженных Сил России. Сразу после армии начал работать в полиции и МЧС. В надзорный орган он пришел в 2015 году на должность помощника прокурора Юрьянского района, а с 2020 года - заместителя прокурора Немского района Кировской области.

Приказ о назначении Николая Николаевича подписан 2 марта 2023 года.

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