Житель Кировской области во время драки убил своего знакомого

Следователи выясняют все подробности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Кировской области арестовали за убийство своего знакомого. Подробностями дела поделились в региональном Следкоме.

Как выяснили сотрудники ведомства, 5 марта в поселке Кинкур между двумя молодыми людьми произошел конфликт. Во время словесной перепалки 33-летний подозреваемый нанес удар своему оппоненту. Далее он начал избивать его руками и ногами. 25-летнего потерпевшего доставили в больницу, но несмотря на усилия врачей он скончался.

На подозреваемого завели уголовное дело по статье УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». В данный момент он находится под стражей.