В Кирове дом на Маклина может загореться из-за проблем с электричеством

Проблемы с проводкой в доме уже давно. Фото: ОНФ Кировской области

В Кирове в многоквартирном доме из-за проблем с электричеством может вспыхнуть пожар. О проблеме сообщили активисты ОНФ.

Проблемы с проводкой в доме №37 по улице Маклина начались еще в 2019 году. Обострились они в ноябре 2022 года: тогда из-за длительного отсутствия горячей воды и отопления жильцы часто пользовались обогревателями и водонагревателями. Тогда перебои с электричеством стали постоянной головной болью.

Свет в квартирах мерцает, бытовая техника работает только на минимальной мощности. Жильцы регулярно ощущают запах жженых проводки и пластмассы. Людей очень страшит возможность пожара: перекрытия в доме деревянные, поэтому здание рискует вспыхнуть от единой искры.

Стоит отметить, что все грубые нарушения выявили еще сотрудники МЧС, которые сообщили о них управляющей компании. Но организация отказалась что-либо предпринимать - якобы директор под следствием, а все деньги у него. Тогда жильцы обратились к активистам. Общественники направили обращение в прокуратуру.

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