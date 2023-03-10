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НовостиОбщество10 марта 2023 12:19

В ближайшие сутки в Кирове будут чистить от снега путепроводы

Подрядчики ликвидируют последствия снегопадов
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Подрядчики увеличивают количество спецтехники на дорогах. Фото: киров.рф

Подрядчики увеличивают количество спецтехники на дорогах. Фото: киров.рф

В Кирове продолжают ликвидировать последствия снегопадов. Подробности сообщили в горадминистрации.

Подрядчики увеличивают количество техники на дорогах и тротуарах. Для чистки улиц сформированы колонны. Поверхности также обрабатывают противогололедными материалами. Специалисты убирают снег с остановок, подходов к пешеходным переходам и лестниц.

В ближайшие сутки спецтехника будет работать преимущественно на путепроводах на улицах Московской, Воровского, Луганской. Снег также будут вывозить с участка улицы Преображенской от Ленина до Октябрьского проспекта.

Стоит отметить, что, по данным Кировского ЦГМС, неблагоприятная погода может сохраниться до конца суток. Ожидается снег, местами сильный, усиление порывов ветра до 14-19 м/с и гололед.

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