В 2022 году зарплата жителей Кировской области снизилась на 2,3%

Средняя зарплата кировчан в месяц составляла 40,5 тысячи рублей до вычета налогов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2022 году кировчане в среднем зарабатывали в месяц 40,5 тысячи рублей без вычета налогов и 35,2% - после вычета. Такую информацию опубликовал Кировстат.

По данным исследователей, в сравнении с 2021 годом зарплата жителей нашего региона номинально выросла на 12%. В реальном исчислении с учетом инфляции она снизилась на 2,3%. Уровень среднемесячной зарплаты в течение всего года не опускался ниже отметки первого квартала в 36,4 тысячи рублей. Во втором и четвертом кварталах доходы повысились за счет отпускных и годовых выплат.

Как отметили в Кировстате, в 2022 году по сравнению с 2021 годом выросла зарплата во всех отраслях экономики. Наибольшее ее увеличение зафиксировано у сотрудников сфер «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (116,4%), «Транспортировка и хранение» (115,1%), «Обрабатывающие производства» (115%), «Добыча полезных ископаемых» (114,7%).

В организациях, занимающихся финансовой и страховой деятельностью, а также добычей полезных ископаемых, уровень дохода оказался на 49% и 38% выше среднеобластного значения. Ниже 30 тысяч получали работники сфер «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания», «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги», «Предоставление прочих видов услуг».

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