10 марта в Ленинском районе Кирова не будет воды

Места подвоза воды можно узнать на официальном портале. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кировском «Водоканале» сообщили, что 10 марта в Ленинском районе не будет водоснабжения. Отключения связаны с ремонтом на сетях. Параметры подачи воды изменены по следующим адресам:

Лянгасово с 09:00 до 16:00:

- улица Октябрьская в домах: 2, 4,6, 15, 17;

- улица Южная с 1 по 5 дома (частный сектор);

- улица Комсомольская в доме 11а;

- улица Комсомольская в домах: 2б, 2в.

Ленинский район с 9:30 до 19:00:

- улица Левитана в доме 15;

- улица Грибоедова в домах: 1, 15/1, 17, 17а;

- улица Зеленая в домах: 24, 26;

- улица Некрасова в домах: 65, 69, 90;

- улица Короленко в домах: 2, 15.

Места подвоза воды можно узнать на официальном портале «Водоканала».

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, Вконтакте, Одноклассники.