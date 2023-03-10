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НовостиОбщество10 марта 2023 6:39

В Каринторфе отремонтируют школу и заменят теплосети

Работы планируют начать летом
Артем ЗАМЯТИН
На работы выделили 2 миллиона рублей.

На работы выделили 2 миллиона рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В микрорайоне Каринторф отремонтируют школу. Этой новостью поделились на портале chepetsk.ru.

В учебном заведении планируют обновить деревянные окна и поставить пластиковые стеклопакеты, поменять некоторые двери на новые. Также работы проведут в столовой и кабинетах, там положат новый пол. На работы, которые начнутся уже этим летом, выделили 2 миллиона рублей из бюджета.

Также из-за плохого качества воды в микрорайоне реконструкции подлежат и тепловые сети.

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