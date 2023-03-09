Рецидивист ограбил один из кировских баров 8 марта

Росгвардейцы поймали дебошира, когда тот пытался убежать. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В праздник, 8 марта, кировчанин устроил дебош в баре. Подробностями инцидента поделилась в управлении Росгвардии по Кировской области.

В Международный женский день ночью в дежурный отдел ведомственной охраны поступил сигнал тревоги из бара на улице Комсомольской. Как сообщают сотрудники ведомства, местный житель разбил бутылку и угрожал бармену. Своими действиями он вынудил отдать ему 5200 рублей из кассы. Подъезжая к заведению, сотрудники Росгвардии увидели убегающего дебошира и поймали его. Им оказался 40-летний мужчина, освободившийся из тюрьмы только 6 марта.

Деньги изъяли сотрудники полиции, а на злоумышленника завели уголовное дело по статье УК РФ «Разбой». Рецидивист находится под стражей.

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