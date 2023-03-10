В Кирове подрядчики продолжают содержать общегородские катки

Общегородские катки продолжают работать. Фото: киров.рф

В Кирове продолжают следить за состоянием общегородских катков. Подробности рассказали в пресс-службе мэрии.

Ледовые площадки продолжают работать в Гагаринском, Кочуровском и ЛПК парках, а также в микрорайоне Коминтерн. Подрядчики регулярно проводят заливку по мере необходимости. В Гагаринском парке каток чистят сразу после обильных снегопадов.

Несмотря на контроль за площадками, поддерживать состояние натурального льда при плюсовой температуре затруднительно. Поэтому кировчан просят не кататься на коньках при теплой погоде.

Стоит также отметить, что катки продолжат работать до 15 марта - до этой даты действует муниципальный контракт на их содержание. Вход на все общегородские ледовые площадки свободный.

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