К 650-летию Кирова предлагают сменить названия мостов, проходящих через Вятку

«Старый» мост станет - «Дымковским», а «Новый» - «Филейским». Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове предложили поменять названия мостам, проходящими через реку Вятка. Об этом в своих соцсетях сообщила депутат городской думы Эльвира Магосимьянова.

По ее словам, с таким предложением выступил Валерий Пономарев писатель и краевед-исследователь. «Старый» мост располагается недалеко от слободы Дымково, родины дымковской игрушки. «Новый» мост, построенный в 1997 году, примыкает к району Филейка. Исходя из этих данных, активный житель Кирова в честь 650-летия города предложил поменять названия: для «Старого» моста - «Дымковский», для «Нового» - «Филейский».

Депутат организовала опрос среди жителей у себя на странице «Вконтакте». Проголосовать за изменения можно здесь: https://vk.com/wall64110629_2587

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