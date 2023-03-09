«Военный врач из Англии» обманул кировчанку на 230 тысяч рублей

Полицейские устанавливают личность преступника. Фото: Даниил ОПАРИН

Мошенник обманул кировчанку на крупную сумму денег после общения в интернете. Подробностями дела поделились в УМВД России по Кировской области.

Как выяснили сотрудники ведомства, 66-летняя женщина познакомилась в соцсети с мужчиной. Он представился ей военным врачом из Англии. Злоумышленник в ходе общения рассказал, что сейчас находится в Сирии и обещал «приехать в гости». Для этого он попросил у пенсионерки денег на билет. Женщина перевела ему 230 тысяч рублей, однако в назначенный день мужчина не приехал.

Полицейские устанавливают личность преступника. Возбуждено уголовное дело.

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