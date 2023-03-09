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НовостиПроисшествия9 марта 2023 14:31

Житель Кировской области отправится за решетку на 14 лет за убийство знакомого

Убийца спрятал труп в подвале дома и попытался скрыться в другом регионе
Артем ЗАМЯТИН
Мужчина проведет в тюрьме 14 лет.

Мужчина проведет в тюрьме 14 лет.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителю Уржумского района, который спрятал труп мужчины в подвале дома и сбежал, вынесли приговор. Подробностями дела поделились в СУ СКР по Кировской области.

Ранее мы рассказывали, как 28-летний житель села Лопьян в январе прошлого года задушил своего знакомого и спрятал тело в подполье. Труп 53-летнего мужчины нашли только 3 марта. Сам же убийца уехал на заработки в другой регион, но его удалось поймать.

На мужчину, покинувшего место преступления, завели уголовное дело по статье «Убийство». Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 14 лет с ограничением свободы на 1 год.

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