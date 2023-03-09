В Кирове сотни жителей останутся без воды на одну ночь

Кировчанам советуют заранее сделать запасы воды. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Ленинского района останутся без воды на одну ночь. МУП «Водоканал» сообщает о работах по замене запорной арматуры на сетях водоснабжения. Отключения пройдут с 22.00 9 марта по 06.00 10 марта.

Без воды останутся жители следующих домов:

- Хлебозаводской проезд, 3, 3-а, 3-б, 3-в, 5, 8-б, 8-в, 9, 9-а, 11, 11-а, 28, 30, 32;

- Заготзерновский проезд, 2, 10, 12-а, 14;

- Маклина, 36, 39, 40, 40-а, 42, 44, 46, 46-а, 48, 49-а, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 57-а, 58, 58-а, 59, 59-а, 59-б, 60, 60-а, 61-а, 63, 63-а, 65, 67, 73, 73-а, 77;

- Горького, 5, 5-а, 5-б, 7, 7-а, 14, 18, 18-а, 20, 25-г, 25/1, 27;

- Герцена, 83, 87, 87-а, 88, 88-а ,88-б, 88/1, 89, 91,93;

- Молодой Гвардии, 67, 84-а, 84-г, 84/2 ,84/5/6, 84, 90, 96, 96/1, 98, 100, 103;

- Московская, 87, 89;

- Стальной переулок, 3, 5, 7;

- Воровского, 48, 48-а, 48-б, 48-в, 50, 50-а, 50/1, 50-б, 50-в, 52, 62, 64, 83, 85, 87, 89, 89-а, 91, 91-а, 95-а, 99, 99-а, 101, 103, 103-а, 105;

- Горького, 24, 26, 28, 24-а, 26-а;

- Красноармейская, 53, 55, 57, 59, 61;

- Октябрьский проспект, 127, 131, 133, 139, 141 ,143, 145.

Актуальную информацию кировчане могут узнать на сайте МУП «Водоканал».

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, Вконтакте, Одноклассники.