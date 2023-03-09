Кировчане смогут бесплатно вакцинировать домашних животных от бешенства

Специалисты будут бесплатно вакцинировать идентифицированных животных. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Кирове пройдет бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства, чьи владельцы живут в частном секторе. Об этом сообщает областная ветеринарная станция.

Специалисты будут выезжать в населенные пункты по следующим датам:

- с 20 по 27 марта - Октябрьский район;

- с 28 марта по 1 апреля - Ленинский район;

- с 10 по 12 апреля - Нововятский район;

- с 13 по 18 апреля - Первомайский район.

Стоит отметить, что специалисты будут бесплатно вакцинировать только идентифицированных собак и кошек. В ином случае провести процедуру можно будет на месте. Чипирование обойдется хозяевам в 310 рублей, биркование - в 11 рублей.

Подробный график выездов специалистов в частные сектора можно посмотреть здесь.

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