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НовостиПроисшествия9 марта 2023 12:54

В Юрьянском районе женщина выпала из окна автобуса в результате ДТП

Общественный транспорт столкнулся на дороге с грузовиком, отчего одно из стекол разбилось
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Авария произошла в поселке Гирсово. Фото: ГИБДД Кировской области

Авария произошла в поселке Гирсово. Фото: ГИБДД Кировской области

В Юрьянском районе автобус столкнулся с грузовиком. Подробности аварии сообщает областная Госавтоинспекция.

ДТП случилось 7 марта в 10.45 в поселке Гирсово. У дома №3 по улице Труда пассажирский автобус столкнулся с УАЗом. От удара лопнуло одно из стекол. В результате пострадала 37-летняя женщина, пассажирка автобуса. В соцсетях пишут, что она выпала из разбившегося окна, однако серьезных травм не получила.

Всего за минувшие два дня, 7 и 8 марта, на дорогах Кировской области произошло девять ДТП. В них пострадали 12 человек. Погибших нет.