В Кирове квартира в новостройке дороже «вторички» всего на 27,5 тысячи рублей

Разница в цене между первичным и вторичным жильем в Кирове составляет всего 0,7%. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове разница в стоимости первичного и вторичного жилья составляет всего 0,7%. Таковы результаты исследования портала «Мир квартир».

Так, стоимость квадратного метра жилья в «первичке» составляет 84094 рубля, во «вторичке» - 80081 рубль. Разница в цене составляет 5%. В то же время квартира в кировской новостройке стоит 3 миллиона 870 тысяч 271 рубль. «Вторичка» обойдется покупателю в 3 миллиона 842 тысяч 727 рублей. Разница в стоимости - всего 27,5 тысяч рублей.

Стоит отметить, что по показателю цены за квадратный метр в первичном жилье Киров находится на 52 месте из 70 в рейтинге. На первом месте - Москва, где один «квадрат» в новостройке стоит 326689 рублей. На последнем месте - Махачкала с ценой в 43595 рублей за квадратный метр.

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