11 марта кировчане смогут сдать вторсырье на переработку

Кировчане смогут сдать на переработку макулатуру, алюминий и жесть, крышечки, пластик и многое другое.
Фото: Анастасия ОСИПОВА
В Кирове пройдет экологическая акция по сбору вторсырья. Об этом сообщает регоператор «Куприт».
Мероприятие состоится 11 марта. Экомобиль остановится в трех точках города:
- 10.00 - 11.00 - площадь Коминтерн (у магазина «Магнит»);
- 11.30 - 12.30 - Лепсе, 1 (у магазина «Глобус»);
- 13.00 - 14.00 - Дзержинского, 62 (у магазина «Глобус»).
Кировчане смогут сдать фольгированные упаковки, макулатуру, тетрапак без крышек, алюминий и жесть, одежду и ветошь, стекло, пластиковые и металлические крышечки, пробки, диски и виниловые пластинки, клипсы от хлеба, тюбики и многое другое. Полный список можно посмотреть здесь.
Вторсырье необходимо подготовить перед сдачей: очистить, освободить от лишних деталей и компактно сложить.
Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:
Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).
Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru
Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, Вконтакте, Одноклассники.