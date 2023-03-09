11 марта кировчане смогут сдать вторсырье на переработку

Кировчане смогут сдать на переработку макулатуру, алюминий и жесть, крышечки, пластик и многое другое. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Кирове пройдет экологическая акция по сбору вторсырья. Об этом сообщает регоператор «Куприт».

Мероприятие состоится 11 марта. Экомобиль остановится в трех точках города:

- 10.00 - 11.00 - площадь Коминтерн (у магазина «Магнит»);

- 11.30 - 12.30 - Лепсе, 1 (у магазина «Глобус»);

- 13.00 - 14.00 - Дзержинского, 62 (у магазина «Глобус»).

Кировчане смогут сдать фольгированные упаковки, макулатуру, тетрапак без крышек, алюминий и жесть, одежду и ветошь, стекло, пластиковые и металлические крышечки, пробки, диски и виниловые пластинки, клипсы от хлеба, тюбики и многое другое. Полный список можно посмотреть здесь.

Вторсырье необходимо подготовить перед сдачей: очистить, освободить от лишних деталей и компактно сложить.

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