Вячеслав Симаков занял 12 место в рейтинге глав столиц ПФО

В феврале Симаков поднялся в рейтинге среди глав столиц регионов Поволжья на одну позицию. Фото: киров.рф

Вячеслав Симаков поднялся в рейтинге глав столиц регионов ПФО. Таковы результаты исследования «Медиалогии».

Согласно их данным, в феврале 2023 года Симаков поднялся на одну позицию в рейтинге и теперь занимает 12 место. Его медиаиндекс составляет 1710. В перечне присутствует и глава города Кирова Елена Ковалева. Однако она, в отличие от сити-менеджера, потеряла четыре позиции и занимает 23 место с медиаиндексом 338.

Отметим, что рейтинг глав столиц регионов ПФО составляется «Медиалогией» на основе базы СМИ, включающей в себя более 80 тысяч источников.

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