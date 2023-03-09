Кировским подрядчикам велели «не разводить грязь» и сосредоточиться на чистке магистральных улиц

На чистке тротуаров, лестниц и остановок транспорта задействованы почти сто специалистов ручного труда. Фото: киров.рф

В Кирове дорожные службы подготовили к уборке снега в преддверии обильных осадков и перепадов температур. Глава горадминистрации Вячеслав Симаков проверил их работу и высказал замечания.

Основные нарекания касаются расчистки магистральных улиц, по которым двигается общественный транспорт, а также остановок и тротуаров. Подрядчикам дали указание по минимуму использовать реагенты, чтобы «не разводить грязь».

Днем 9 марта в Кирове будут работать 80 единиц техники, 20 из них - на пешеходных зонах. 93 специалиста ручного труда будут заняты на остановках общественного транспорта, подходах к ним, а также на пешеходных переходах и лестницах. Подрядчики также чистят дождеприемники. Специалисты УДПИ контролируют работу.

- Водителей просят быть осторожными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим в зависимости от погодных условий, не создавать препятствий для проезда техники дорожных служб, - добавили в пресс-службе мэрии.

По вопросам уборки улиц кировчане могут обратиться в диспетчерскую службу АО «Гордормостстрой»: 8-912-827-22-34 или 47-22-34.

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