В Кирове эвакуировали МФЦ на Захватаева

Вероятнее всего, эвакуация произошла из-за нахождения бесхозного предмета. Фото: Владимир НИКОЛАЕНКО

В Кирове эвакуировали офис МФЦ на улице Захватаева, 21. Об этом в редакцию «КП-Киров» сообщили очевидцы. Всех посетителей вывели из здания на улицу. На место происшествия прибыли «скорая помощь», полиция и МЧС.

- Скорее всего, кто-то просто опять пакетик оставил. Или портфель кто-то забыл. Людей выгнали на мороз, а погода сегодня не лучшая, чтобы на улице стоять. Хорошо бы, чтобы это быстрее закончилось, - делится один из очевидцев.

В УМВД России по Кировской области нам сообщили, что эвакуацию провели из-за бесхозной сумки, оставленной кем-то из посетителей. Никто из присутствующих не пострадал.

Напомним, менее недели назад, 3 марта, в Кирове эвакуировали ТЦ «Баско». Спецслужбы приехали на вызов из-за подозрительной коробки, найденной в центре.

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