С 10 марта между Кировом и Нагорском начнет ходить автобус

Для рейсов по дням предусмотрено разное расписание. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 10 марта из Нагорска в Киров и обратно начнет ходить автобус. Об этом сообщает областное правительство.

Общественный транспорт будет ходить по новому маршруту по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Для каждого дня предусмотрено свое расписание.

Понедельник

- 05.30 - отправление из Нагорска;

- 06.00 - остановка в районе поворота на Шевырталово;

- 06.30 - остановка в поселке Центральном;

- 07.10 - остановка в Слободском (у магазина «Глобус»);

- 08.00 - прибытие в Киров;

- 16.30 - отправление из Кирова;

- 17.30 - Слободской;

- 18.10 - Центральный;

- 18.40 - поворот на Шевырталово;

- 19.00 - Нагорск.

Среда и пятница

- 06.00 - отправление из Нагорска;

- 06.30 - поворот на Шевырталово;

- 07.00 - Центральный;

- 07.40 - Слободской;

- 08.40 - прибытие в Киров;

- 16.30 - отправление из Кирова;

- 17.30 - Слободской;

- 18.10 - Центральный;

- 18.40 - поворот на Шевырталово;

- 19.10 - Нагорск.

Воскресенье

- 15.00 - отправление из Нагорска;

- 15.30 - поворот на Шевырталово;

- 16.00 - Центральный;

- 16.40 - Слободской;

- 17.30 - прибытие в Киров;

- 18.00 - отправление из Кирова;

- 19.00 - Слободской;

- 19.40 - Центральный;

- 20.10 - поворот на Шевырталово;

- 20.30 - прибытие в Нагорск.

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