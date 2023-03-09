25 марта родители кировских выпускников напишут ЕГЭ по русскому языку

Родители помогут своим детям настроится на экзамен и побороть волнение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области вновь пройдет Всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ родителями». Этой новостью поделились в региональном правительстве.

25 марта взрослые покажут свои знания по русскому языку. Напомним, что в прошлом году 243 родителя сдавали ЕГЭ по математике.

В ходе экзамены кировчане пройдут все процедуры, которые летом ждут их детей:

- регистрация,

- сдача личных вещей,

- заполнение бланков и т.д.

Для решения им предоставят сокращенные варианты с разными типами заданий.

По словам министра образования Кировской области Ольги Рысевой, такая акция нужна чтобы родители настроили выпускников на хорошую сдачу экзаменов и помогли побороть волнение.

Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо обратится в школу, где обучается выпускник, или в районное управление.

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