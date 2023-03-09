В Кировской области объявили метеопредупреждение из-за сильного ветра и снегопада

Температура воздуха поднимется от -3 до +5 градусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В нашем регионе объявлено метеопредупреждение из-за ухудшений погодных условий. В связи с этим ГУ МЧС по Кировской области просит жителей региона быть осторожными.

В четверг, 9 марта, температура воздуха поднимется от -3 до +5 градусов. При этом пойдет снег с дождем и ветер усилится до 14-19 м/с. На дорогах ожидается гололед. Кировчан просят соблюдать некоторые правила при передвижении по улицам:

- Водителям рекомендуют снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин;

- Нужно избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений;

- Парковать автомобили необходимо вдали от деревьев;

- Пешеходам стоит обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями;

- Родителям нельзя оставлять детей без присмотра.

При возникновении чрезвычайных ситуаций жители региона могут позвонить в экстренные службы по номеру: 112, или в диспетчерскую службу МЧС: 8 (8332) 54-01-54.