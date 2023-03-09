В Кировской области приобретут шесть служебных квартир для медработников

С 2022 года служебное жилье можно приватизировать после 10 лет работы в учреждении. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для кировских медработников приобретут служебные квартиры. Об этом сообщает областной Минздрав.

На период с 2020 по 2025 годы запланирована покупка 40 объектов недвижимости для медиков. За последние два года уже приобрели 22 квартиры, и еще 6 планируется получить в текущем году.

В Минздраве уточнили, что с 2022 года по закону Кировской области служебное жилье можно приватизировать после 10 лет работы в учреждении. Кроме того, есть возможность получения компенсации за аренду помещения. Медработникам производится частичное возмещение средств на оплату услуг ЖКХ в виде выплаты - ее получают более тысячи врачей в регионе.

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