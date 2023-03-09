Губернатор Кировской области торжественно вручил паспорта юным активисткам и новым гражданам РФ

Паспорта выдали 13 кировчанкам и двум женщинам переехавшим к нам в регион. ФОТО: правительство Кировской области

Глава региона Александр Соколов торжественно вручил паспорта РФ юным кировчанкам и переехавшим в нашу область жителям. Подробностями мероприятия поделились в региональном правительстве.

Торжественная церемония прошла в библиотеке имени Герцена. Документы, удостоверяющие личность, получили 13 девочек-отличниц, участниц олимпиад, спортсменок, активисток, волонтеров. Также отдельно губернатор Кировской области отметил двух женщин, которые перебрались к нам в регион из Украины. Они вместе с семьями переехали из Харьковской и Хмельницкой областей. Одна из жительниц родилась в Кирове и спустя много лет вернулась на родину.

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