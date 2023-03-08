Жительницу Орлова обокрали в детском парке

Вещи жительницы украл неизвестный Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Орлове местную жительницу обокрали в детском парке. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Кировской области.

Женщина находилась в парке около пяти утра. В какой-то момент она на пару минут оставила на скамейке сумку без присмотра. Тогда вещи жительницы украл неизвестный.

Потерпевшая обратилась в полицию. Затем ориентировку передали экипажу вневедомственной охраны. Найти прохожего с сумкой удалось на улице Кирова. В результате 20-летнего молодого человека доставили полицейским. В отделе у него изъяли телефон и карту женщины.