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НовостиПроисшествия8 марта 2023 14:22

Жительницу Орлова обокрали в детском парке

Женщина на несколько минут оставила сумку без присмотра
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Вещи жительницы украл неизвестный

Вещи жительницы украл неизвестный

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Орлове местную жительницу обокрали в детском парке. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Кировской области.

Женщина находилась в парке около пяти утра. В какой-то момент она на пару минут оставила на скамейке сумку без присмотра. Тогда вещи жительницы украл неизвестный.

Потерпевшая обратилась в полицию. Затем ориентировку передали экипажу вневедомственной охраны. Найти прохожего с сумкой удалось на улице Кирова. В результате 20-летнего молодого человека доставили полицейским. В отделе у него изъяли телефон и карту женщины.