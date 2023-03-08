9 марта в Ленинском районе отключат холодную воду

Для жильцов организуют подвоз воды
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Кировчан предупредили об отключениях холодной воды в четверг, 9 марта. Как сообщили в МУП «Водоканал», водоснабжения не будет в домах Ленинского района.
Горожанам приносят извинения за предоставленные неудобства. Для жильцов организуют подвоз воды. Подробнее о расположении спецтранспорта можно узнать здесь.
Полный список адресов
09:00 - 16:00:
- ул. Блюхера д.: 18 А, 20;
- ул. Ленина д. 137;
- ул. Свободы д.: 166, 170, 170 А.
09:30 - 18:00:
- ул. Левитана д. 15;
- ул. Грибоедова д.: 15/1, 17, 17 А;
- ул. Зеленая д.: 24, 26;
- ул. Некрасова д. 90.