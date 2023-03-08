9 марта в Ленинском районе отключат холодную воду

Для жильцов организуют подвоз воды Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кировчан предупредили об отключениях холодной воды в четверг, 9 марта. Как сообщили в МУП «Водоканал», водоснабжения не будет в домах Ленинского района.

Горожанам приносят извинения за предоставленные неудобства. Для жильцов организуют подвоз воды. Подробнее о расположении спецтранспорта можно узнать здесь.

Полный список адресов

09:00 - 16:00:

- ул. Блюхера д.: 18 А, 20;

- ул. Ленина д. 137;

- ул. Свободы д.: 166, 170, 170 А.

09:30 - 18:00:

- ул. Левитана д. 15;

- ул. Грибоедова д.: 15/1, 17, 17 А;

- ул. Зеленая д.: 24, 26;

- ул. Некрасова д. 90.