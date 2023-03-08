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НовостиОбщество8 марта 2023 9:49

Кировчане сообщают о проседающих люках на дорогах

Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Если проезжая часть отремонтирована в рамках нацпроекта и находится на гарантии, то работы должен провести подрядчик

Если проезжая часть отремонтирована в рамках нацпроекта и находится на гарантии, то работы должен провести подрядчик

Фото: Артем КИЛЬКИН

Кировчане сообщили о проседающих люках на дорогах после зимы. Об этом рассказали в городской администрации.

Так, водители обратили внимание на участки по улице Азина в районе пересечения с Карла Маркса, Профсоюзной от Октябрьского проспекта до старого моста, по улице Некрасова.

В управлении дорожной и парковой инфраструктуры отметили, что люки, требующие ремонта фиксируются. Если проезжая часть отремонтирована в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и находится на гарантии, то работы должен провести подрядчик.