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НовостиОбщество7 марта 2023 15:36

Кировская область вошла в число лидеров ПФО по нескольким позициям

Среди них - промышленное производство и строительство
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Наш регион оказался среди лидеров по индексам промышленного производства и физического объема строительных работ.

Наш регион оказался среди лидеров по индексам промышленного производства и физического объема строительных работ.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировская область оказалась в числе лидеров ПФО. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

По данным Росстата, наша область вошла в тройку лидеров, заняв второе место по нескольким позициям: индексы промышленного производства и физического объема строительных работ, а также по надою молока на одну корову в сельхозпредприятиях. По коэффициенту обрабатывающих производств мы заняли четвертое место.

Кроме того, Кировская область получила седьмое место по показателю «объем промышленного производства на численность занятых в промпроизводстве», восьмое - по розничному товарообороту на душу населения и среднедушевым денежным доходам населения.