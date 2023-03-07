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НовостиПроисшествия7 марта 2023 14:15

Трое кировчан незаконно вырубили леса почти на 5 миллионов

Аналогичные преступления они совершали три раза
Артем ЗАМЯТИН
Во время следственных действий один из преступников раскрыл личности остальных злоумышленников.

Во время следственных действий один из преступников раскрыл личности остальных злоумышленников.

Фото: Олег АДАМОВИЧ

Трое мужчин отправятся под суд за незаконную вырубку леса. Подробностями дела поделились в прокуратуре Кировской области.

Как выяснили сотрудники ведомства, обвиняемые трижды вырубали насаждения в Уржумском районе. Делали они это без какого-либо разрешения. Древесину мужчины продавали, а деньги тратили на собственные нужды. В результате их действий сумма причиненного ущерба достигла 4,9 миллионов рублей.

Во время расследования один из злоумышленников стал сотрудничать с прокуратурой и раскрыл личности остальных участников преступной группы.

На мужчин завели уголовное дело, на данный момент оно направлено в Уржумский районный суд.

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