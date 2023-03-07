Трое кировчан незаконно вырубили леса почти на 5 миллионов

Во время следственных действий один из преступников раскрыл личности остальных злоумышленников. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Трое мужчин отправятся под суд за незаконную вырубку леса. Подробностями дела поделились в прокуратуре Кировской области.

Как выяснили сотрудники ведомства, обвиняемые трижды вырубали насаждения в Уржумском районе. Делали они это без какого-либо разрешения. Древесину мужчины продавали, а деньги тратили на собственные нужды. В результате их действий сумма причиненного ущерба достигла 4,9 миллионов рублей.

Во время расследования один из злоумышленников стал сотрудничать с прокуратурой и раскрыл личности остальных участников преступной группы.

На мужчин завели уголовное дело, на данный момент оно направлено в Уржумский районный суд.

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