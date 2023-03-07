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НовостиОбщество7 марта 2023 13:54

В Кирове активисты требуют сделать безопасным пешеходный переход на Заводской

На этом месте нередко случаются ДТП
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На переходе установлены знаки, но нет ни светофора, ни искусственных неровностей, ни освещения. Фото: скрин с видео ОНФ Кировской области

На переходе установлены знаки, но нет ни светофора, ни искусственных неровностей, ни освещения. Фото: скрин с видео ОНФ Кировской области

В Кирове требуют обезопасить пешеходный переход на Заводской улице. О проблеме сообщили активисты ОНФ.

Заводская является объездной дорогой, где машины ездят довольно быстро. В результате на пешеходном переходе в районе остановки «Химический переулок» регулярно сбивают людей. Здесь установлены знаки, но нет освещения и разметки. Стоит отметить, что по переходу регулярно ходят дети, посещающие школу и кружки.

Жители обращались в горадминистрацию и ГИБДД, но ответа не было. Тогда о проблеме сообщили общественникам. Активисты будут добиваться установки искусственных неровностей и освещения, а также нанесения разметки.

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