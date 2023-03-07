В Кирове активисты требуют сделать безопасным пешеходный переход на Заводской

На переходе установлены знаки, но нет ни светофора, ни искусственных неровностей, ни освещения. Фото: скрин с видео ОНФ Кировской области

В Кирове требуют обезопасить пешеходный переход на Заводской улице. О проблеме сообщили активисты ОНФ.

Заводская является объездной дорогой, где машины ездят довольно быстро. В результате на пешеходном переходе в районе остановки «Химический переулок» регулярно сбивают людей. Здесь установлены знаки, но нет освещения и разметки. Стоит отметить, что по переходу регулярно ходят дети, посещающие школу и кружки.

Жители обращались в горадминистрацию и ГИБДД, но ответа не было. Тогда о проблеме сообщили общественникам. Активисты будут добиваться установки искусственных неровностей и освещения, а также нанесения разметки.

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