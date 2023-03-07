Для проведения капремонта в домах Кировской области пригласили подрядчиков из других регионов

К 650-летию Кирова планируется отремонтировать фасады 226 домов. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области втрое увеличили список подрядчиков для капремонта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как известно, к 650-летию Кирова планируется отремонтировать фасады 226 домов. Работы уже проведены на 25 из них, и еще в 91 здании находятся на стадии исполнения. Однако кировских подрядчиков не хватает, и для того, чтобы восстановить все выбранные объекты, пришлось пригласить компании из соседних регионов.

- Это позволило значительно, в три раза, увечить перечень подрядных организаций, которые включены в реестр квалифицированных подрядных организаций на оказание услуг или выполнение работ по капитальному ремонту. До конца марта планируется выбрать подрядчиков для всех домов, которые планируется капитально отремонтировать к 650-летию города, - заявил зампред правительства Алексей Жердев.

Кроме того, с несколькими организациями контракты пришлось расторгнуть. Это те компании, которые недобросовестно отнеслись к своим обязанностям и нарушили сроки проведения работ.

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