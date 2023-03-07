10-12 марта в Кирове пройдет финал кубка России по альпинизму

Церемония открытия мероприятия состоится 11 марта в 10 утра. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кирове пройдет финал кубка России по альпинизму в дисциплине «Ледолазание». Расписанием события поделились в региональном министерстве спорта и туризма.

Соревнования запланированы на 10-12 марта. Пройдут они на спорткомплексе «Трамплин». За первенство поборются 70 спортсменов, представляющие 15 регионов. 20 участников представят нашу область, две из них - лидеры сборной России: многократная чемпионка мира и Европы Мария Толоконина и многократная обладательница Кубка мира Екатерина Тимохина.

Программа соревнований:

- 10 марта: 10.30 - квалификационные соревнования на трудность;

- 11 марта: 10.00 - церемония открытия соревнований. После пройдет полуфинал соревнований на трудность и квалификационные соревнования на скорость;

- 12 марта: 09.20 - финальные соревнования на трудность, 14.40 - финальные соревнования на скорость. 16.15 – церемония закрытия и награждения.

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