Кировская пенсионерка потеряла 115 тысяч рублей, «устроившись на подработку»

Полиция устанавливает личность аферистки. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

70-летняя кировчанка стала очередной жертвой дистанционных мошенников. Об этом инциденте рассказали в УМВД России по Кировской области.

На днях женщина обратилась в полицию. Она рассказала, что хотела найти подработку, из-за чего разместила в интернете объявление, предлагая услуги по уборке помещений.

В тот же день ей перезвонила незнакомка. Женщина сказала, что ей нужна помощь по уходу за матерью. В обязанности пенсионерки должна была войти и покупка продуктов.

Обсуждая детали, звонившая сказала, что перевела женщине 30 тысяч рублей, но потом попросила вернуть половину этих средств, что потерпевшая и сделала.

Затем аферистка убедила кировчанку, что по ошибке отправила ей 150 тысяч рублей, вновь попросив вернуть деньги. Пенсионерка уже отправила «обратно» 100 тысяч рублей, как выяснила, что никаких переводов ей не поступало.

Все это время женщина не проверяла свой счет, и в итоге отправила мошенникам собственные сбережения. После этого кировчанка обратилась в полицию.