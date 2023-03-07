В Кирове мужчина покусал продавщицу после попытки грабежа

Нарушителя передали полиции для дальнейшего разбирательства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове росгвардейцы задержали грабителя, покусавшего продавщицу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел на днях в одном из магазинов по улице Жуковского. Экипаж Росгвардии прибыл по сигналу «тревога» из торговой точки. Их встретил сотрудница и 37-летний грабитель. По словам продавщицы, мужчина взял с прилавка товар и попытался уйти с ним, не заплатив. Когда она попыталась остановить грабителя, тот вырвался и укусил ее за руку.

Для пострадавшей вызвали «скорую», а для мужчины - полицию. Подозреваемого в грабеже и хулиганстве передали правоохранителям для дальнейшего разбирательства.

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