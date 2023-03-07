В Радужном появится четырехполосная дорога

Протяженность новой трассы составит ориентировочно 449 метров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Радужном собираются построить четырехполосную дорогу. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Сейчас объявлен аукцион по поиску подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию по строительству улицы Новой. Согласно проекту, ориентировочная протяженность дороги составит 449 метров от примыкания на улице Конституции до примыкания на проспекте Строителей, ширина проезжей части - 12 метров.

Начальная стоимость контракта на разработку проекта - 10,9 миллиона рублей. Срок выполнения работ - с момента заключения договора по 15 января 2024 года. Сейчас идет прием заявок на конкурс, который завершится 15 марта. Подрядчика выберут 20 марта.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, Вконтакте, Одноклассники.